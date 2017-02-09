UZMANLAR KURULU “İHMALİ” ARAŞTIRACAK

Çayırova’da, dev beton mikserinin içerisine düşerek hayatını kaybeden Bangladeşli işçi 39 yaşındaki İdris Dhili’nin ölümünde ihmali olduğu öne sürülen mikser operatörü Sinan Birgin aleyhine 6 günlük ek tutukluluk emri alındı

Ahmet İLKTAÇ

İskele’ye bağlı Çayırova köyünde, 4 Şubat 2017 tarihinde, “Premix” isimli beton şantiyesinde çalışan Bangladeşli işçi 39 yaşındaki İdris Dhili’nin, panmikserin (sabit büyük mikser makinesi) temizlik kapağından içine düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili ihmali olduğu iddia edilen Sinan Birgin aleyhine yürütülen soruşturma devam ediyor.

Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 6 günlük ek tutukluluk emri alındı.

Çalışma Dairesi müfettişlerinin incelemelerinin devam ettiği ve Makine Mühendisleri Odası ile Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası uzmanlarının da yer alacağı bir kurul oluşturulacağı, bu kurulun raporuna göre de soruşturmanın şekilleneceği belirtildi.

Öte yandan, mahkemede Savcılığın sorularını yanıtlayan Müfettiş Muavini Ömer Çakır, Çalışma Dairesi müfettişleri ile yaptıkları araştırmada, olay yerinin yanındaki odada ters vaziyette 2 adet, üzerine taş konulmuş uyarıcı levha ile olay yeri yakınlarındaki garaj içerisinde de eski bir tahta tabure üzerinde, henüz gerekli yere asılmamış vaziyette 4 adet uyarıcı levhanın tespit edildiğini açıkladı. Ömer Çakır, bu konu ile ilgili de soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü ek tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ahmet Özlemler, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu’nda görev yapan Müfettiş Muavini Ömer Çakır’ı tanık olarak dinletti.

Tanık polis Ömer Çakır, 4 Şubat 2017 tarihinde, saat 19.00’da, Çayırova’da Premix Beton isimli beton şantiyesinde, Çayırova’da sakin 39 yaşındaki İdris Dhali isimli işçinin, şantiye içerisinde bulunan sabit büyük panmikserin içinde vefat ettiğini anımsattı.

Müfettiş Muavini Ömer Çakır, İdris Dhili’nin, daha sonra JD 972 plakalı mikser araca çamurla birlikte aktarıldığının tespit edildiğini hatırlattı.

Müteveffanın cansız bedeninin aynı gün saat 19.45’te, şantiye yanında bulunan boş arazi içerisine, çamurla birlikte dökülerek tespit edildiğini belirten Çakır, mesele ile ilgili şüpheli konumunda bulunan zanlı Sinan Birgin’in mahkeme emri gereği 5 Şubat 2017 tarihinde, saat 02.30’da tutuklandığını bildirdi.

Tahkikat sorumlusu, zanlının, 5 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk emri alındığını kaydetti.

5 Şubat 2017 tarihinde İdris Dhali’nin cansız bedeni üzerinde Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan otopside, kesin ölüm nedeninin iş kazası, genel vücut travması, iç organ yaralanması, beyin kanaması ve iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirlendiğini belirten tanık polis, aynı gün Çalışma Dairesi müfettişlerini ve teknik müfettişin olay yerinde inceleme başlattığını bildirdi.

Müfettişlerin incelemesinin ardından Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Odası’nın uzmanlarının inceleme yapması konusunun uygun olduğu kanısına varıldığını anlatan müfettiş muavini, müdürlüklerinin konu işyerine ayrıntılı inceleme yapılması için yazışma başlattıklarını ifade etti.

Ömer Çakır, polis olarak her iki odanın uzmanlarından ifade alamayacaklarını, bu nedenle kurul raporu hazırlanacağını söyledi.

Kurulda kimlerin bulunacağı, olay yerini hangi uzmanların inceleyecekleri ve incelemenin ne zaman olacağı konusunda henüz net bir şey olmadığını kaydeden Çakır, oluşacak kurul raporu doğrultusunda yeni ifadelere gerek olabileceğine dikkat çekti.

Savcı Ahmet Özlemler’in, “iş alanında iş sağlığı ve güvenliği açısından levha var mıydı ?” sorusuna cevap veren Müfettiş Muavini Ömer Çakır, Çalışma Dairesi Müfettişleri ile yaptıkları araştırmada, olay yerinin yanındaki odada, ters vaziyette, 2 adet, üzerine taş konulmuş uyarıcı levha ve olay yeri yakınlarında, garaj içerisinde, eski bir tahta tabure üzerinde, henüz gerekli yere asılmamış vaziyette 4 adet uyarıcı levha tespit edildiğini açıkladı.

Ömer Çakır, uyarıcı levhalar ile ilgili olarak da soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Çakır, olay anından itibaren polisin olay yerinde aralıksız nöbet tuttuğunu da ifade etti.

Tanık polis, soruşturmalarının salimen yürütülebilmesi açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Ahmet Özlemler, talep edilen süreyi 6 gün ile sınırlandırdı.

Yargıç Umut İnan, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını emretti.

Kıbrıs