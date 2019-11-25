Uzmanlar o hastalık için tavsiye ediyor!

Kabağın faydaları nelerdir? Kabağın vücuda yararları…

Lif bakımından zengin olan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alan bir sebzedir. Türk ve dünya mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan kabağın düzenli olarak yeteri miktarda tüketilmesi sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Peki, kabağın faydaları nelerdir?

İlk kullanımın M.Ö. 7000 – 5500 yılları arasında Meksika’da olduğu düşünülen kabak, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından da oldukça zengin bir sebzedir. Kabak, kalp, göz, bağışıklık sistemi gibi hastalıklarda oldukça etkilidir ve sağlık açısından önemli katkılar sunar. Kabağın sağlık yararlarından bazılarını haberimizde sizler için derledik. İşte kabağın faydaları…

KABAĞIN FAYDALARI

Kabağın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Vücutta serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek tümör ve kanserli hücreleri azaltır.

– Kabak içeriğindeki az miktarda yağ nedeniyle tam bir kalp dostudur. Ayrıca kabakta bulunan potasyum ve magnezyum gibi vitaminler vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıkları risklerini en aza indirmede yardımcı olur.

– Kabak yine içeriğinde az miktarda yağ bulundurması sebebiyle kalorisi de düşük olan bir sebze olduğundan özellikle zayıflamak isteyenlerin tercihinde ilk sıralarda yer alır.

– Kabak içerdiği luten maddesi sayesinde körlüğüne neden olan katarak gibi göz hastalığını önler.

– Kabak, zararlı toksinlerin idrar ve dışkı ile atılmasına yardımcı olur.

– Kabağın içeriğinde bulunan magnezyum ve mineraller kemik sağlığı için büyük önem taşır. Omurganın yapısını güçlendirerek eklem ağrılarının yaşanma riskini azaltır.

– Kabak yaz aylarında yaşanan alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir, üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücudun direncini de artırmaya yardımcı olur.

– Prostat erkeklerde yaşa bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kabağın prostat hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.