Uzmanlar uyardı: Koronavirüsten sonra yeni hedefleri iklim krizi

Uzmanlar, Kovid-19 komplo gruplarının 2022'deki yeni hedeflerinin iklim krizi hakkında yanlış bilgileri yaymak olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında temelsiz komplo teorilerini çoğaltanların dikkatlerini yeni yılda iklim politikasına çevirebileceğini belirtiyor.

Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD) düşünce kuruluşundan analist Ciaran O'Connor yaptığı açıklamada "Komplo teorisyenleri iklim politikasını medeni özgürlüklerin kaybı ve özgürlüklerin kaybı olarak çerçevelendirecek" dedi.

O'Connor'a göre, platformlar arası bir mesajlaşma hizmeti olan Telegram, büyük olasılıkla komplo grupları tarafından bu fikirlere ev sahipliği yapacak.

2020'DE İKLİM KRİZİ KONUŞULACAK

Başka bir uzman, Oxford İnternet Enstitüsü'nde doçent olan Jonathan Bright, iklim krizi komplo teorilerinin 2020'de daha fazla faaliyete sahip olacağını kabul ediyor. Bright, insanların iklim değişikliğiyle ilgili yanlış bilgileri "oldukça fazla" dile getireceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS KRİZİ SIRASINDA YAŞANAN TEMALARDAN ÖDÜNÇ ALNDI

CBS News, COP26 etkinliği öncesinde iklim değişikliği komplolarının internette hızla yayıldığını bildirdi . Blackbird.AI CEO'su Wasim Khaled, "Sosyal ağlardaki iklim değişikliği dezenformasyon eğilimlerinin koronavirüs krizi sırasında etkili olan temalardan ödünç aldığını bulduk" dedi.

Hürriyet