ÜZÜCÜ BİR DURUM!

Yıllarını sanata adayan tiyatro yönetmeni Doğan Erçağ, yıllar önce yanan Devlet Tiyatro Binası’nın halen yapılmadığını ifade etti

Melin DOBRAN

Yıllarını sanata adayan tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Doğan Erçağ, 16 yaşından beridir sürdürdüğü meslek hayatını tüm olumsuzluklara rağmen severek yapmaya devam ettiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Erçağ, birçok dernek ve okullarda gönüllü olarak eğitim verdiğini ifade etti.

Devlet Tiyatrosu Binası’nın 1999 yılında yandığını anımsatan Erçağ, halen bir bina yapılmadığını, bunun sanata değer verilmediğini gösterdiğini savundu.

Erçağ, “Bina yok diye sanattan vazgeçmiş değilim ama ülkemizde sanata verilen değer ortada. Bunca zaman taş üstüne taş koymadılar” dedi.

Hocalarım tarafından keşfedildim

Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Doğan Erçağ sanat yaşamına nasıl adım attığını anlattı:

Sanata 1969 yılında girdim. O zaman 16 yaşındaydım ve okuldaki hocalarım tarafından keşfedildim. Okul hayatım boyunca tüm müsamerelerde amatör olarak başrolde oynadım. Lise son sınıftayken, Türkiye Devlet Tiyatrosu’ndaki sanatçı yönetmen rahmetli Tekin Akmansoy, buraya misafir olarak gelmişti. Onun daveti üzerine, 1970 yılında burada profesyonel olarak tiyatro oynamaya başladım. Bir yıllık kurs sonunda 100 kişi arasında bir bayan ve bir erkek seçilecekti. Ben birinci geldim. O dönem sahneye resmen başlamış oldum. Çalışmalara, Atatürk İlkokulu’nun bodrum katında başladık. 5 yıl boyunca orada oynadım. Sonra okullar yolundaki yanan Devlet Tiyatrosu binasında, profesyonel olarak devam ettim.

Sanata verilen değer ortada

Sanata ve sanatçıya yeterince değer verilmediğini kaydeden Erçağ sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlet Tiyatrosu 1999 yılında yandı ve halen yapılmadı. Yetkililer ilgilenmedi. Tüm sanatçıların bunu dile getirmesine rağmen, maalesef o bina halen yapılmayı bekliyor. Yeni bina yapıldı fakat onu da tamamlayamadılar. 19 yıldan beridir kimse taş üstüne taş koymadı. Devlet Tiyatrosu binası yapılmadı diye sanattan kopmadım ama tavşan dağa küsmüş misali, bina yapılana kadar sahneye çıkmayacağım. Ülkemizin sanata ve sanatçıya verdiği değer ortada. Yine gönüllü olarak, naçizane bilgilerimle, sanata ve tiyatroya gönül vermiş kişilere eğitim vermeye devam edeceğim.

Gençleri sanata kazandırıyorum

Sanatın bir ülkenin aynası olduğunu ifade eden Erçağ, “Profesyonel olarak devlet tiyatrosu yönetmenliği ve oyunculuk yanında, birçok programın Radyo ve Tv bölümünde seslendirme ve sunuculuk yaptım. 5-6 tane de film çalışmam oldu. İkisi Tarık Tarcan, biri Tarık Akan ile diğer ikisi de Alman film yapıcısıylaydı. Bir tanesi de Show TV ile oldu. Sinema filmi deneyimim de oldu. Sanat bir ülkenin aynasıdır. Gönüllü olarak birçok okul ve dernekte sanatçı yetişmesine katkı sağlayıp, oyun yönetmeye çalışıyorum. Bunları hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum. Genç yetenekleri ülke tiyatrosuna kazandırmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Diyalog