Uzun süreli regl dönemi hastalık habercisi olabilir!

Regl dönemi kaç gün sürer?

Normal bir adet kanaması 3-7 gün arasında sürmektedir. Bazı kadınlar için adet dönemi uzun sürerken bazılarının kısa bir zamanda regl dönemi biter. Kişiden kişiye değişen gün sayısı ve adet sancısı herkeste yaşanmayabilir. İşte regl dönemi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Özelikle sorunlu regl dönemi yaşayanlar için ayın belirli dönemleri hasta bir halde geçebilir. Farklı nedenlere bağlı olarak kişi de ağrı yaşanmasına neden olabilir. Bunun tam tersi regl sırasında hiçbir ağrı, sızı hissetmeyenler de vardır. Yetişkin bir kadın için ortalama adet döngüsünün uzunluğu 21-35 gün arasında sürer. Ergenlik çağına yeni giren kızlarda ve menopoza yaklaşan kadınların, periyotlarının daha uzun süren veya belki de daha ağır veya hafif bir akışla düzensiz paternler izlediğini fark edebilirsiniz. Genellikle bu düzensizlikler, hormon seviyelerindeki, özelikle östrojendeki değişiklerden kaynaklanır. Östrojen, döllenmiş bir yumurtayı barındıracak veya adet döneminde endometriyum adı verilen uterusun oluşmasına neden olabilir. Düzensiz adet dönemleri rahatsız edici olabilir, bu hormonel değişiklikler yaygındır ve altında yatan ciddi bir sebep olmayabilir.

Jinekoloğunuza danışarak uzun süreli adet kanamasının nedenini belirlemesini ve size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Doktorunuz altında yatan sebebi öğrenmek için bir takım testler uygulamaktadır. Yaşınıza bağlı olarak kan sonucunda hamilelik, hormon düzeyleri ve troid fonksiyonu açısından test edebilir. Diğer tanı testleri ve prosedürleri pap smear, endometrial biyopsi ve ultrasonları içerebilir.