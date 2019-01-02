Uzun süren eklem ağrılarına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Eklemlerde oluşan ağrı, şişlik, kızarıklık gibi hareketlerinizi kısıtlayan durumlar uzun süre yaşanıyorsa, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir" dedi.

Daha çok yaşlılarda görüldüğü söylenilen eklem ağrılarının aslında yaşla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Hareket etmemiz için eklemlerimiz de en az kas ve kemiklerimiz kadar etkilidir. Otururken ya da ayakta dururken vücut destek almak ve işlevini yapabilmek için eklemleri kullanır. Eklem ağrılarının yaşla ilgisi yoktur” diye konuştu.

Her yaş kesiminden insanın eklem ağrılarına maruz kalabileceğini ifade eden Doç. Dr. Avcı, şunları söyledi:

"7’den 70’e her insanda görülen bu rahatsızlığının süresine dikkat etmek gerekiyor. Eklemlerde oluşan ağrı, şişlik, kızarıklık gibi hareketlerinizi kısıtlayan durumlar uzun süre yaşanıyorsa, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açmaktadır. Eklem ağrısını fark ettikten sonra biraz bekleyip, ağrının neden kaynaklandığını anlamaya çalışmak için beklemeniz normaldir. Fakat eklem ağrınız 3 günden fazla sürdüyse, nedenini anlayamadığınız, şiddetli eklem ağrınız ve ek olarak, vücudunuzda başka açıklayamadığınız anormallikler hissediyorsanız ve çeşitli sebeplerle meydana gelen bu rahatsız edici ağrılar için en kısa zamanda doktora görünmeli ve tedavi için gerekli işlemler başlatılmalıdır."