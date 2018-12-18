VADİLİ YASA BOĞULDU!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Vadili’nin sevilen insanlarından Durdu Özer vefat etti

Vadili sakini, bölgenin saygın insanlarından Durdu Özer, dün sabah yaşamını yitirdi.

UBP camiasının da önemli bir neferi olan Özer, dün öğle namazının ardından Vadili'de toprağa verildi.

Bölgede sosyal yaşamına verdiği unutulmaz hizmetleri bulunan Durdu Özer, bir süredir tedavi görmekteydi.

Yerel Yönetimler eski Müdürü Türel Öksüzoğlu'nun babası olan Durdu Özer'in oğlu Kürşat Özer de, Vadili'de kısa süre önce belediye başkan adayı olarak seçime katılmıştı.

Durdu Özer'in ölümü, bölgede ve ailesi içerisinde büyük bir üzüntüye neden oldu.