VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP
7 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kumsal Parkı içerisinde, F.A.(E-18), C.A.(E-19) M.B.(E-20), D.K.(E-17), M.A.(E-17), K.Y. (E-16) ve F.A.(K-17) bir taraf olup tartıştıkları M.D.(E-17)’nin yüzüne gelişigüzel elleri ile vurmak suretiyle sol ağız azı dişinin
kırılmasına, alt ve üst dudağının patlamasına sebep oldular.
M.A. aranmakta olup, diğer zanlılar ise tutuklanmıştır.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Kumsal Park, kavga, tutuklanma
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