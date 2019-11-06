VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

05.11.2019 tarihinde saat 13.40 sıralarında Kalkanlı’da T.G.(E-42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Besim SAKARYALI’nın yüzüne birçok kez yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ elmacık kemiği ile burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.