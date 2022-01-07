Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Covid 19 ile savaş devam ediyor. Halkımız hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor, bu kabul edilir değildir. Vakaların azalması için hepimiz daha duyarlı olmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kaymakamlar, belediye başkanları ve ilçe emniyet kurulları ile bir araya geldi.

Lefkoşa’da Sayıştay Toplantı Salonunda yer alan toplantıda konuşan Pilli, son günlerde dünyada ve ülkede vaka artışlarının yaşandığına işaret etti.

Pilli, ilçe emniyet kurulları ve yerel yönetimlerle bir araya gelmesindeki amacın da, bunu değerlendirip, vaka sayısını düşürmek olduğunu kaydetti.

Covid 19 vakalarının artmasının sağlık sistemine yük getirdiğini, bu yüzden mevcut tedbirlerin uygulanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade eden Pilli, vaka ve temaslı artışının ayrıca çalışan sektörlere de yük bindirdiğine işaret etti.

Vaka ve temaslı sayısı artarsa çalışma düzeninde de sıkıntı yaratacağına dikkat çeken Pilli, Denetimlerin aksadığını, ilçe yönetimlerinin denetim konusunda daha aktif çalışması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak gece gündüz çalıştıklarını, Vakaların bir bir aranıp takip sistemini var güçleriyle çalıştırdıklarını söyleyen Pilli, “Denetimler sıklaştırılıp, artırılıp vakalar aşağıya çekilmeli. Covid eski covid değil daha rahat geçiyor ama dikkatli olmalı tedbiri denetimi elden bırakmamalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Halkımız daha duyarlı olmalı. Birlik beraberlik içinde çalışmalıyız. Bu savaş öyle kazanılabilir” diye konuştu.