VAKIF MALLARI TARİKATA PEŞKEŞ!

Lefkoşa Suriçi’nde bulunan tarihi vakıf malları, Vakıflar İdaresi eliyle adeta peşkeş çekiliyor. Türkiye’de kurulan ve KKTC’de şube açan birçok tarikat, vakıf ve okula kapılar açıldı

KINANDI: Sendikal Platform, halka ait malların ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara peşkeş çekilmesini kınadı. Platform, Kıbrıs Türk toplumunun genelinin refahı için kullanılması gereken vakıf mallarının din sömürüsü üzerinden belli bir kesim ve ideolojiye aktarıldığını duyurdu

ARAŞTIRIN: KTÖS Başkanı Emel Tel: Hükümete çağrımız, Vakıflar İdaresi gibi laikliği tehdit eden ve toplumun kurumlarına göz diken her alandaki kişilerin görevde bulunduğu sürenin soruşturma kapsamına alınmasıdır

Sendikal Platform Vakıflar İdaresi’nin laikliği tehdit eden adımlarını endişe ile takip ettiklerini açıkladı. Platform adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel yaptığı açıklamada Vakıflar İdaresi’nin özellikle AKP’nin Türkiye’deki “Cumhuriyet” öncesine dönme adımlarını eş zamanlı olarak bu topraklarda atmayı kendine vazife olarak gördüğünü kaydetti.

Tel, Vakıflar İdaresi’nin bu bağlamda Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin tarihini silmeye yönelik adımları karşısında sessiz kalmalarının söz konusu olmadığını açıkladı.

Tel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıkça talimat aldıklarını ifade eden vakıf yönetiminin dini, siyasete alet eden icraatlarının artarak sürdüğünü belirterek son olarak da Akdoğan’a yapılacak olan Cami’nin avlusuna çocuk parkı yapılması ve Kumarcılar Han’ın adının değiştirilmesine yönelik ortaya konan çabanın, Vakıflar İdaresinin niyetini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

“Halka ait mallar vakıf, dernek ve tarikatlara peşkeş çekiliyor”

Tel, halka ait malların ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara peşkeş çekilmesini de kınayarak Kıbrıs Türk toplumunun genelinin refahı için kullanılması gerekirken, din sömürüsü üzerinden belli bir kesim ve ideolojiye hizmet etmesinin anlaşılır olmadığını belirtti. Tel açıklamasına şöyle devam etti: “Bu anlamda Evkaf idaresi görevini kötüye kullanmış, sorumluluklarını yerine getirmemiştir.

Vakıflar İdaresi’nin ülkemizin yönetsel anlamda örnek alınması gereken yegâne yeri olan Dome Otel’i, çalışanların elinden alarak özelleştirmek istemesi, Vakıflar İdaresi’nin yandaşa menfaat güden anlayışlarından bir tanesidir. Sendikal Platform toplumun yozlaştırılmasının, kültürel değerlerimizin yok edilmesinin ve Vakıflar İdaresi eli ile kurumlarımızın cemaatlere peşkeş çekilmesinin karşısında olacaktır.

Hükümete çağrımız, Vakıflar İdaresi gibi laikliği tehdit eden ve toplumun kurumlarına göz diken her alandaki kişilerin görevde bulunduğu sürenin soruşturma kapsamına alınmasıdır.

Çok geç olmadan hükümet bu konuda gerekli adımı atmalı ve Vakıflar İdaresi’ni Kıbrıs Türk Toplumuna hizmet eden bir konuma getirmelidir.”

Havadis