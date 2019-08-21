VAN ARAÇ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne'de dün akşam saat 21.45 sularında, Halil Övecik (E-29), yönetimindeki NP 224 plakalı van araç ile Şht Ali İhsan Kalmaz Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Raif Denktaş Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Barış Köseçavuş (E-30) yönetimindeki KF 437 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpıştılar.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Köseçavuş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.