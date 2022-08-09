Van Gogh tablosundaki ilginç detay yıllar sonra ortaya çıktı

Bir sergi, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un meşhur tablosu "Ayçiçekleri"nde görünen vazonun şimdiye kadar yanlış bilinen özelliğini ortaya koydu.

Hollandalı küratör ve sanat tarihçisi Alexandra van Dongen, Van Gogh’un sanatsal yaşamının başlangıcından 1890’da, Fransa’da, 37 yaşındaki ölümüne kadar çizimlerinde ve resimlerinde yer alan günlük nesnelerin izini sürdü.

Dongen, Amsterdam’daki Het Parool gazetesine verdiği demeçte, “Van Gogh’un çalışmaları hakkında çok şey yazıldı ancak sanatındaki gündelik nesnelerin neredeyse hiç keşfedilmediği ortaya çıktı. Araştırmam sırasında sık sık ressamın omzunun üzerinden baktığım izlenimine kapıldım” dedi.

MEĞERSE VAZO DEĞİLMİŞ

Yeni bir kitap ve sergi olan “Vincent’a Yakın”daki keşifleri, sanatçının kullandığı teknikler hakkında Dongen’a fikir verdi ve ilk başyapıtlarından biri hakkında yeni bir araştırma yapmaya zorladı.

Van Gogh’un 1889’da yaptığı ünlü “Ayçiçekleri” tablosunda sıklıkla “vazo” olarak tanımlanan nesneyle ilgili araştırma, sanatçının kendisinin “sarı çanak çömlek” dediği şeyin sıvı yağı depolamak için kullanılan ve Provence’a ait bir kap olduğunu ortaya koydu.

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