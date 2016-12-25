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Van Persie Trabzon'da yok

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Van Persie Trabzon'da yok
Robin van Persie, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Robin van Persie, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Robin van Persie, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

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