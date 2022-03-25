Varol, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevinden alındı
Varol, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevinden alındı
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İlkan Varol, yaklaşık üç yıldır yürüttüğü Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevinden alındı. Varol, Cumhuriyet Meclisi’nin Pazartesi günkü oturumunda yapılan kapalı oylama sonucunda Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) seçilmişti.
Yeni görevi nedeniyle, 11 Haziran 2019’dan itibaren atandığı Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri mevkiinden alınan İlkan Varol’la ilgili karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
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