Vatan Şaşmaz davasında flaş gelişme!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini paylaşan kişilere hapis cezası

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in olay yerindeki görüntülerini çekip paylaştığı iddiasıyla yargılanan polis memuru Faruk K., 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis memurunun eşi, kardeşi ve kardeşinin sevgilisi ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

stanbul 39. Asliye Ceza Mahkeme'sinde yapılan karar duruşmasında sanık Faruk K., hazır bulundu. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

EŞİNE İŞTE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN VİDEOYA KAYDETMİŞ

Faruk K.’nın avukatı müvekkilinin 20 yıllık polis memuru olduğunu ve şu ana kadar da herhangi bir disiplin cezası dahi almadığını belirterek, “Olay yeri görüntüsünü çekmesinin tek amacı eşine işte olduğunu göstermek istemesidir” dedi.

MAKTUL ÜNLÜ OLUNCA BASINLA İLETİŞİME GEÇTİ

Görüntüyü basına servis ettiği belirtilen Didem Ç.'nin avukatı ise Faruk K.'nın müvekkilinin de dahil olduğu aile whatsapp grubundan görüntüleri paylaşması üzerine, maktulun (Vatan Şaşmaz) ünlü biri olması nedeniyle basınla iletişime geçtiğini, herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını, daha sonra basından kendilerine telefonda dönüş yapılarak para teklifinde bulunulduğunu ancak para teklifini kabul etmediğini iddia etti.

“SUÇ İŞLEMEK KAYDIYLA HAREKET ETMEDİN”

Daha sonra son savunmasını yapan Faruk K., “Bu olayda başından sonuna kadar suç işlemek kaydıyla hareket etmedim. Bu olayda diğer sanıklar arasında hem maddi hem de manevi olarak en çok zarar gören de ben oldum. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

4 SANIĞA DA HAPİS CEZASI

Mahkeme, Faruk K, hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘gizliliği ihlal’ ve ‘ses ve görüntüleri kaydetme ve nakletme’ suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sanık polisin eşinin de aralarında olduğu diğer 3 sanık hakkında ise, ‘ses ve görüntüleri kaydetme ve nakletme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların sabıkasız olmalarını dikkate alarak hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU

Oyuncu Vatan Şaşmaz, 28 Ağustos 2017’de Beşiktaş’ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Aker de aynı silahla intihar etti. Olayın ardından Şaşmaz ve Aker’in otel odasındaki ceset görüntüleri basında çıkmıştı. Soruşturma başlatan savcılık, görüntülerin olay yerinde bulunan polis memuru Faruk K., tarafından kayda alındığını belirledi. iddianamede açığa alınan Faruk K., video kaydını Whatsapp grubundan eşi Sibel K.’ya gönderdi. Sibel K., da görüntüyü aile üyelerinin bulunduğu Whatsapp grubunda paylaştı. Sibel K.’nın erkek kardeşi Yakup Y., de video kaydını kız arkadaşı Didem Ç.’ye gönderdi. Didem Ç.’nin ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına para karşılığında satmaya çalıştığı iddia edildi. Polis memuru Faruk K., hakkında 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.