Vatan Şaşmaz'ın eşi doğum yaptı!

Ağustos ayında Filiz Aker tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi.

Duymayan Kalmasın'da yer alaln habere göre ü nlü sunucunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adının verildiği öğrenildi. 43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

Henüz Vatan Şaşmaz'ın ailesi torunlarını görmeye gelmedi. İki aile arasında anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor.