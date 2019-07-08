VATANDAŞ FİYATLARDAN MEMNUN!

Yeni Bakış'tan Senagül Taşar'ın haberine göre; Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına bu hafta vatandaş yoğun talep gösterdi. Sebze ve meyve fiyatlarının biraz olsun düşmesini fırsat bilen vatandaş, sıcak havaya rağmen alışveriş yaptı

Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına vatandaş, bu hafta da yoğun ilgi gösterdi. Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaş tezgâhlara akın etti. Kimi esnaf fiyatların düşmesinden dolayı kendi cebinin olumsuz etkilendiğini dile getirirken, bir diğer kısım ise, “Alıcı da satıcı da memnun. Memnun olmayan kesim üretici.” dedi. Vatandaş, fiyatların düşmesini ürün bolluğundan kaynaklanan rekabete bağlayarak, “Halimizden memnunuz, pazar ucuzladı. Piyasaya canlılık geldi.” şeklinde konuştu. Sebze ve meyve fiyatlarının daha da ucuzlamasını bekleyen vatandaş, asma yaprağı ve kirazın kilo fiyatına dikkat çekti.

Tezgâhtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Havuç kilosu: ………4,50 TL

Taze fasulye: ……….4 TL

Domates kilosu: 2,50 TL

Patlıcanın kilosu: .5 TL

Salatalığın kilosu: .2,50 TL

Acurun kilosu:…… 8 TL

Soğanın kilosu: 4,50 TL

Patatesin kilosu:… .5 TL

Acı biberin kilosu: …13 TL

Tatlı biber kilosu: …….3 TL

Asma yaprağı: …….40 TL

Bamya:…… ….20 TL

Börülce: …………….10 TL

Kabak: ………..2,50 TL

Maydonoz: …………2 TL

Mantar: …………..15 TL

Limon: …………...8 TL

Meyve fiyatları tezgâhlara şu şekilde yansıdı:

Muz: ……….8 TL

Elma: ………….5 TL

Nektarin: ………..10 TL

Erik: …………7,5 TL

Kırmızı Erik: ………10 TL

Şeftali : ……….12 TL

Kiraz: ………….20 TL

Kavunun kilosu: …1,5 TL

Karpuzun tanesi: …10 TL

Kayısı: …………..10 TL

Kardinal Üzüm ……10 TL

Beyaz Üzüm:……… 10 TL

Portakal:…………….3,50 TL