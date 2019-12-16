Haberci'den Senagül Taşar'ın haberine göre; Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarında vatandaş mağdur oldu.

Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarında yağış nedeniyle vatandaş alışverişini rahat yapamadı. Yerlerin çamurlu olmasından ve yağmur suyuyla dolmasından dolayı vatandaş kasaların üzerinden yürüyerek, alışveriş yapmaya çalıştı.

Rüzgârdan dolayı kurulan çadırlar vatandaşın üzerine düşerken, esnaf tezgâhları da devrildi. Alışverişini yapmak için gelen vatandaş, “Yerdeki su birikintilerinden dolayı yürümekte zorlanıyoruz. Ayakkabılarımız çamur oldu.

Çadırlar devriliyor. Esnaf da biz de mağdur oluyoruz. Bunun için daha yoğun yağışlar başlamadan gerekli önlemler alınmalı” şeklinde konuştu.

Tezgâhtaki bazı sebze fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Havuç:…………………..5 TL

Brokoli kilosu:………..12 TL

Bezelye:………………20 TL

Fasulye:……………..…8 TL

Domates:……………. 12 TL

Patlıcan:…………….. 7 TL

Salatalık:……………….6 TL

Soğan:………………… 4 TL

Sarımsağın tanesi:.…3 TL

Patates:………………..4 TL

Pancar:………………….5 TL

Acı biber:…………….8 TL

Beyaz Sarma:………4 TL

Maydanoz:……….…2,5 TL

Tatlı Biber:……………8 TL

Limonun kilosu:….…3,5 TL

Marul:………………..2,5 TL

Çiçek:………….…….5 TL

Mor Sarma:……………5 TL

Kabak:…………………..7 TL

Mantar:…………………15 TL

Meyvelerin fiyatları tezgâhlara şu şekilde yansıdı:

Muz:…………………….7 TL

Elma:…………………. 8 TL

Kivi:……………………….8 TL

Nar:………………………2,5 TL

Armut:…………………8 TL

Mandalina:…………….2,5 TL

Portakal:……………….. 5 TL

Ayva:…………………… 10 TL

Greyfurt:………………..2,5 TL