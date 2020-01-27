VATANDAŞIN CANINA TAK ETTİ!

Haberci'den Senagül Taşar'ın haberine göre; Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına gelen vatandaş, tezgâhlarda yerini alan sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından şikâyet etti.

Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde kurulan halk pazarına gıda alışverişini yapmak için gelen vatandaş, “Aç kalmamak için mecburi mutfak alışverişimizi yapıyoruz. Salatalık 13 TL olmuş. Bu fiyatlarla geçinmemiz mümkün değil. Bir kiloyu bırakın yarım kilo almak bile zor. Devlet bu fiyatları denetlemeli. Geçim sıkıntısı artık insanların canına tak ettiriyor” dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte ürünlerinin tam anlamıyla olgunlaşmadığını vurgulayan esnaf, tezgâhtaki fiyatları olduğundan daha ucuza sattığını ifade etti. Fiyatları düşürmesine karşın esnaf, “Ay sonunun gelmesinden dolayı vatandaşın cebinde para kalmadı. Herkes maaşını bekliyor. Bu yüzden satışlarımız çok iyi gitmiyor. Açık pazara rağbet olması için maaşların ödenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.