VATANDAŞIN DERDİ İŞ VE AŞ!

Deniz ABİDİN

Düşen alım gücü, asgari ücretin yetersizliği, her gün birçok ürüne yapılan zamlar ve dövizin Türk Lirası karşısında hızla artan değeri, vatandaşın geçimini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor. Hayatta kalmak için mevcut olan ihtiyaçlar haricinde bir şey alamadığını ifade eden vatandaşa, hükümetin başarılı sayılabilmesi için ne yapması gerektiğini sorduk. Yeni Bakış’a konuşan vatandaş, hükümetin başarılı sayılabilmesi için ekonomik yönden refah seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaş ne dedi?

Mustafa Çardak: Vatandaşın refahı için çalışsınlar

“Fiyatlar her yerde yüzde 50 yükseldi. Vatandaş olarak bizim tek şikayetimiz fiyatlardaki artışlardır. Hükümet genel olarak başarılıdır diyebilmek için ekonomiyi düzeltmeleri gerekir. Mazottan tutun da yediğimiz içtiğimiz her şey çok pahalı. Böyle giderse bu hükümet de halkın gözünde başarılı sayılmayacak. Vatandaşın refahı için çalışmalıdırlar.”

İbrahim Kanelar: İş sahaları açılmalıdır

“Değişim olacağına inanmadığımdan siyaseti çok takip etmiyorum. Daha doğrusu takip etmeyi bıraktım. Ülke gençleri için iş sahaları açılmalıdır. İşsizlik çok fazladır. En basiti ben narenciyecilikle uğraşıyorum. Narenciyemiz bahçede kaldı. Fiyatları yüksekten tuttular, bizim gibi fakir insanların da böylece hasadı bahçede kalmış oldu. Vatandaşın tek derdi cebidir. Hükümet edenler ona göre çalışmalıdır.”

Memiş Ünlü: Umutluyum

“Her şey güzel olacak diye umutluyum. Hükümetin icraatlarını takip ediyoruz. Yavaş yavaş hissetmeye başladık. Ben umutluyum, ülke adına güzel adımlar atılacak diye düşünüyorum.”

Zafer Keskinel: Halkı rahatlatacak basit önlemler şart

“Ekonomide planlama bekliyoruz. Ucuzluk bekliyoruz. Dövizden dolayı düşen alım gücünün yükseltilmesi için çalışma başlatılmasını bekliyoruz. Ancak ben hükümetin döviz açısından şartları düzeltecekleri yönünden etkili olacaklarını ümit etmiyorum. Halkı rahatlatmak adına basit önlemler alabileceklerini düşünüyorum. Markete gittiğimizde durum bellidir. Neredeyse hiçbir şey almıyorsunuz, buna karşın, bir bakmışsınız 100 liradan aşağıya çıkmıyorsunuz.”

İbrahim Topaloğlu: Değişime inanmıyorum, ne söylesek aynıdır

“Henüz daha bir farklılık görmüyoruz. Ülkede her şey aynıdır. Vatandaş olarak henüz bir reform hissedebilmiş değilim. Ekonomik şartlar vatandaşı çok zorluyor. Ekonomiyi düzeltmek elzemdir. Vatandaşın idare etmekten başka çaresi yok. Ancak bugüne kadar gördüklerimizden sonra değişime inanmıyoruz. Ne söylesek aynıdır, değişmez.”

Aysın Afacan: Şeffaflık bekliyoruz

“Hükümetten şeffaflık bekliyoruz. Henüz daha bizi şaşırtan bir icraat göremedik. Vaat ettikleri lafta mı kalacak yoksa icraat bulacak mı göreceğiz. Şeffaf olmaları bizim için çok önemlidir.”

Ömer Filiz: Kanun ve hukuk yönünden eksiklikler var

“Genel anlamda bir toparlanma görüyoruz. Güzel adımlar var. Hükümet güzel projeler vaat ediyor. Ancak kanun ve hukuk yönünden eksiklikler var. Adli olaylar çok arttı. Cezalar daha çok caydırıcı olmalıdır. Toplumun başarısı hükümetten başlar. Hükümet o nedenle önce kendinden başlamalıdır.”

İmam Yıldırım: Halk adına bir yatırım hiç olmadı

“Bugüne kadar halk adına ülkede bir yatırım olmadı. Hükümetten beklentimiz yatırım alanları açmasıdır. Çemberlerde ve yollarda ışıklandırmalar eksik. Yollar berbat, trafik felç durumdadır. Siyasiler bunlara önlem almalıdır. Artık baştan sona bu Ada’ya el atmanın zamanı geldi. Sözde turizm adasıyız, ancak turizme adasına benzemiyoruz.”

Hasan Karabaşak: Partilerin ve kişilerin önemi yoktur

“Halkın tek derdi ekonomidir. Ekonominin düzeltilmesi şarttır. Hükümetin bu yönde bir devlet politikası olmalıdır. Genel anlamda ne partilerin ne de kişilerin önemi vardır. Önemli olan kim isterse olsun ekonomiyi iyileştirmeli, ona göre tedbirler almalıdır. Ancak bugüne kadar halka kolaylık sağlayacaklarına daha fazla zorluk yaşattılar.”

Şevket Eldem: Huzuru korusunlar, etrafta her milletten insan var

“Bir ülkede refah seviyesi yüksek olursa o zaman insanlar da mutlu olur. İnsanların boğazına giden ekmek kısıtlanırsa mutsuz olunur. Hükümetten ekonomik şartları düzeltmesini bekliyoruz. İkincisi huzur çok önemlidir. Etrafta her milletten insan var. Bu insanlar daha nereye kadar bu ülkeye gelecekler. Çok farklı milletten insanları sokakta çok daha fazla görür olduk. Adli olaylar da bu yüzden artıyor.”

İdris Güleç: Ülkede en ufak bir iyileşme dahi yok

“Kaç hükümet bugüne kadar gelip geçtiyse değişen bir şey olmadı. O nedenle bir beklenti içinde değilim. Vatandaşın en çok önem verdiği ekonomi yanında diğer hiçbir konuda en ufak bir iyileşme dahi yok. Siyasiler ne yaptıklarını kendileri de bilmiyor.”

Hakkı Afacan: Siyaset anlayışı değişirse ekonomi de düzelir

“Hükümet umut verici görünüyor. Politika ve siyaset anlayışı değişirse ve kimse kimseyi çalmazsa ekonomide kendi halinde değişir. Umudumuz var, gelecek adına daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum.”

Yeni Bakış