"VATANDAŞLAR UYARILARI TAKİP ETSİN!"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan Sabah Habere katılarak bölgede çok ciddi bir hasar olmadığını, uzman ekiplerin incelemelerini sürdürdüklerini söyledi.

Atakan, bölgedeki yolların, cephanelikte güvenlik tam anlamıyla sağlanana kadar trafiğe açılmalayacağını da söyleyerek, “Patlamamış ama bölgeye sıçramış mühimmatlar var. Vatandaşlar uyarıları takip etsin” dedi