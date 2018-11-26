VATANDAŞLAR YAKALADI POLİSE TESLİM ETTİ

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de önceki gün meydana gelen olayda Hüseyin Artık isimli zanlı, caddede yürüyen A.D. (K-37) isimli kadının elindeki 4 bin TL değerindeki Samsung S-8 Plus marka cep telefonunun kapıp kaçtı. Telefonu çalınan kadın bağırarak yardım istedi. Koşarak kaçan zanlı, kadının yardım çığlığının duyulması üzerine vatandaşlar tarafından yaka paça yakalandı.Polise teslim edilen zanlı ilk sorgusunun ardından dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada olayı aktaran polis, önceki akşam 21.00 raddelerinde Girne’de cadde üzerinde gerçekleşen olayda zanlının yaya olarak yürüyen bir kadının elinde tuttuğu cep telefonunu kapıp çaldığını ve olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.Kadının bağırması üzerine vatandaşların koşarak kaçmaya çalışan zanlı Artık’ı suçüstü yakaladıklarını kaydeden Tosun, cep telefonunun da zanlı üzerinde bulunduğunu söyledi.



Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederken, zanlının çaldığı telefonun 4 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

