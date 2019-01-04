VATANDAŞLIK YASASI'NDA SONA GELİNDİ!

İçişleri Bakanlığı’nca sürdürülen yeni bir Vatandaşlık Yasası hazırlanması çalışmalarında sona gelindiği açıklandı.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, KKTC’yi vatan bilen, burada doğup büyüyen, bu ülkeyle bağ kuran kişiler için adil ve kalıcı bir Vatandaşlık Yasası hazırlanması konusundaki çalışmaların tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Vatandaşlık Yasası’nda sona gelindiğini, Beyaz Kimlik kapsamının da genişletileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Parti Genel Sekreteri Yenal Senin, HP milletvekillerinden Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu ve parti gönüllülerinin yer aldığı bir ekip Lefkoşa Surlariçi bölgesinde sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre bölge insanının yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşlık konusu, Surlariçi bölgesinin emniyeti, çalışma hayatında yaşanan zorluklarla ilgili sorular gündeme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı konuşmada, ülke olarak son zamanlarda yaşanan ekonomik darboğazın farkında olduklarını ve görevden kaçmayarak bu konularla ilgili çalıştıklarını söyledi.

Özersay, hükümet etmenin sadece kolay zamanda değil en zor şartlar altında da yapılması gerektiğini bunun bilinci ile kamunun refahı için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Geçmiş zamanlarda diğer ülkelerinde krizle karşılaştığını ve bundan çıkış yolları için çeşitli projeler ürettiklerini belirten Özersay, bu zor zamanı aşmak için toplumla beraber adım atmaları gerektiğini, hükümet olarak bu mealde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kaçak işçi sorunu ile ilgili de konuşan Özersay, kayıt dışı çalışma gücünün ülke için gerçek bir sorun olduğunu, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda caydırıcı önlemler alacağını söyleyerek yeni dönemde bu gibi kayıt dışılığa sebep olan işverenlerin ceza miktarlarının arttırılacağını ve denetimlerin de artacağını belirtti.

Sağlık sistemindeki aksaklıklarla ilgili hükümetin son dönemde özellikle sağlık konusunda önlerine gelen tüm sözleşmeli doktor alımına onay verdiklerini, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İslam İşbirliği Teşkilatı altında var olan sağlık birimi ile yapılan istişareler sonrası devlete 2 adet cihaz alındığını ifade eden Özersay, yeni dönemde daha iyi bir sağlık hizmeti için çalışılacağını aktardı.

Özersay, vatandaşlık ile ilgili gelen sorular üzerine, özellikle geçmiş dönemlerde bu yetkiyi elinde bulunduranların, en basitinden evlilik yoluyla vatandaşlık talep eden kişilerin bile bu hakkını seçim yatırımına dönüştürdüklerini gördüklerini belirtti. Kudret Özersay, bu soruna kökten bir çözüm bulmak, ülke ihtiyacı doğrultusunda bir çalışma yapılarak, burayı vatan bilen, burada doğup büyüyen, bu ülkeyle bağ kuran kişiler için adil ve kalıcı bir Vatandaşlık Yasası için İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlamaya yakın olduğunu belirtti.

Özersay, konuşmasının sonunda “Bu ülkeye vatandaşlık temelinde hep birlikte sahip çıkalım, ‘benim iki vatandaşlığım var’ diye düşünmeyelim. Burası bizim ülkemiz ve hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Bölge halkının güvenlikle ilgili sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kent güvenlik sisteminin bu yıl içinde devreye gireceğini, gerek MOBESE diye adlandırılan projenin gerekse bölgenin aydınlatma sorunu için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bu sorunların çözümü için ayrıca Lefkoşa Kaymakamlığı’nın girişimleriyile İlçe Emniyet Kurulu oluşturulduğunu ifade eden Baybars, 2019 yılında polis alımına devam edilerek devriye sistemine de geçilebileceğini belirtti.

Engelli bireylerin talebi ve bölgeden gelen görüşler doğrultusunda Kaymakamlık binasını yeni dönemde Mücahitler Sitesi bölgesine taşıma düşünceleri olduğunu belirten Baybars, bu sayede daha merkezi bir yerde daha kaliteli hizmet verilebileceğini aktardı.

Vatandaşlık Yasası’nda sona gelindiğini belirten Baybars, bunun yanı sıra Beyaz Kimlik kapsamının da genişletileceğini, bu kişilerinde kamudan alacağı hizmetlerde kolaylığa gidileceği, kimlik sahibi olanlardan her yıl yeni çalışma izni istenmeyeceğini, bu kişilerin iş kurma yetkilerine sahip olacağını belirtti.