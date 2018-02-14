'Vatanım Sensin'de beklenmeyen ayrılık!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Vatanım Sensin'de bomba bir ayrılık daha olacak. İşte Vatanım Sensin'den ayrılacak o ünlü oyuncu...

Halit Ergenç’in başrolünü Bergüzar Korel ile paylaştığı Kanal D'nin “Vatanım Sensin” dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Bu sezon bitirilmesi planlanan dizide bu hafta da yine olay yaratacak bir ölüm sahnesi yaşanacak.

“Vatanım Sensin”e sezon başında “Dağıstanlı” rolüyle katılan ödüllü oyuncu Ufuk Bayraktar, projeden ayrılacak.

Sertliğiyle ve pervasızlığıyla sadece düşmanını değil, dostunu da ürküten gözüpek bir karakterle seyirci karşısına çıkan Bayraktar, yarın ekrana gelecek olan 45. bölümüyle “Vatanım Sensin”e veda edecek.