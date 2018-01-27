Vatanım Sensin’e güzel oyuncu dahil oldu!

Kanal D’nin “Vatanım Sensin” dizisi, dün akşam nefes kesen bir bölümle seyirci karşısına çıktı.

AB’de yeniden zirveye yerleşen dizi, sosyal medyayı salladı. Tevfik karakterine hayat veren Onur Saylak’ın öldürüldüğü dizide Azize ile Cevdet’in karşılaşma anı seyircileri çok etkiledi ve gözyaşlarına boğdu.

Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel’in oyunculuklarıyla hayran bıraktığı dizinin kadrosuna yeni bir karakterin katıldığı öğrenildi.

'MAİDE' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

“Diriliş Ertuğrul”un ardından rol aldığı “Cesur Ve Güzel” dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Zeynep Kızıltan, “Vatanım Sensin”e konuk oyuncu oldu.

Diziye 43. bölümde Maide karakteriyle katılan Kızıltan’ın rol aldığı bölüm 1 Şubat’ta yayınlanacak.