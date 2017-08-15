VE KESİNLEŞTİ!

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını her fırsatta yalanlayan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur cephesinden kötü haber geldi.

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarını her fırsatta yalanlayan Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur cephesinden kötü haber geldi.

İlişkilerinin akıbeti papatya falına dönen Murat Dalkılıç-Merve Boluğur çifti, kesin olarak boşanma kararı aldı. Kararı aileleriyle paylaşan ikili, sahne çalışmaları nedeniyle Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyan popçunun İstanbul’a dönmesiyle boşanma işlemlerini başlatacak.

KANKASI ÖZTUNÇ’LA MAVİ TURDA

Ayrılık kararını yaz sezonunu kapatıp İstanbul’a döndükleri zaman açıklamayı planladıkları öğrenilen ikiliden Dalkılıç, önceki gün Çeşme'de konser verdi. Yakın arkadaşı Dilara Öztunç ile mavi tura çıkan Boluğur, eşini izlemeye gitmedi.