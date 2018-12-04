VE KÖTÜ HABER GELDİ!

Mathieu Valbuena 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının 65.dakikasında sakatlanıp oyundan alınan Mathieu Valbuena'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kasımpaşa maçında sakatlanıp 65.dakikada oyundan alınan Fransız yıldız Valbuena, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kasımpaşa maçında oyundan alınan bir başka isim Mehmet Ekici'nin durumunun ise ciddi olmadığı öğrenildi. Ekici de maçın ardından yaptığı açıklamada, sakatlandığı için değil ayağına kramp girdiği için oyundan çıktığını belirtmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.