Ve resmen açıklandı: Google’da yeni dönem

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'BERT' olarak adlandırılan bir yazılımla arama-tasnif sistemini geliştirdi. Google arama algoritmasında yaptığı bu değişiklikle İngilizcedeki "in", "for", "at" gibi edatları/sözcükleri daha iyi kavrayarak, karşınıza daha isabetli sonuçlar çıkarmayı hedefliyor.

Google Başkan Yardımcısı Pandu Nayak, dün verdiği brifingde, söz konusu yazılımla Google’ın arama algoritmasının uzun soruları ele alırken ve sözcükler arasındaki ilişkilerin önemli olduğu aramalarda daha efektif hale geleceğini söyledi.

Bu sistemle İngilizce olarak yapılan ve “for”, “to” ya da “not” ve “no” gibi sözcüklere bağlı aramalarda, Google’ın gösterdiği sonuçlar karşısında daha az hayal kırıklığı yaşayacaksınız.

Nayak, “bu yeniliğin son beş yıl içerisinde arama motorunda gerçekleştirdikleri en büyük olumlu değişiklik olduğunu” ifade etti.

Arama sonuçlarına ilişkin bu yeniliği uzun süredir test eden Google, değişikliği bu hafta itibarıyla ABD’de İngilizce yapılan aramalarda devreye sokacak.

KISA SÖZCÜKLERİ DAHA İYİ ANLAYACAK

Örneğin; Google’a “2019 turkish traveler to usa need a visa” diye bir soru yönelttiniz. Türkçede mealen “2010 yılında ABD’ye gidecek bir Türk yolcunun vizeye ihtiyacı var mı” anlamındaki bu soruyu insan beyni kolaylıkla anlıyor.

Ancak Google, BERT öncesi dönemde bu soruyu yönelme hali için kullanılan ve oldukça önemli olan “to” edatını algılayamıyordu ve kullanıcının karşısına “Brezilya’ya seyahat eden ABD vatandaşlarıyla ilgili” arama sonuçlarını çıkarıyordu.

HEM GOOGLE HEM KULLANICI İÇİN ÖNEMLİ

Google, her gün milyarlarca soruya muhatap oluyor. Bu nedenle BERT yazılımı, 10 aramadan birine yönelik sonuç sıralamasını etkileyecek.

Google yöneticisi Nayak, ‘upgrade’in birçok kullanıcı tarafından fark edilmeyeceğini söylese de, bu, değişikliğin Google kullanıcıları ya da Google için önemli olmadığı anlamına gelmiyor.