Ve resmen açıklandı: Google’da yeni dönem

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'BERT' olarak adlandırılan bir yazılımla arama-tasnif sistemini geliştirdi. Google arama algoritmasında yaptığı bu değişiklikle İngilizcedeki "in", "for", "at" gibi edatları/sözcükleri daha iyi kavrayarak, karşınıza daha isabetli sonuçlar çıkarmayı hedefliyor.