Ve resmen boşandılar!

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı tek celsede boşandı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı hakkında son dakika gelişmesi! Geçtiğimiz sene yakın dostlarının katıldığı bir düğün ile Fransa'da dünyaevine giren medya patronu Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak bugün Silivri'de boşandı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı’nın neşeli oldukları görüldü. Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

‘SEVEREK EVLENDİK, YÜRÜTEMEDİK, AYRILDIK’

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” dedi.

İKİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ YARIŞMAYLA BAŞLADI

Ilıcalı’nın Var Mısın Yok Musun isimli yarışmayı yaptığı yıllarda programa katılan Subaşı ünlü yapımcı ile burada tanıştı. O dönemde 19 yaşında olan ve Ilıcalı’ya “Varım” diyen Subaşı, yarışmadan 60 bin TL kazanarak ayrıldı. Ardından Ilıcalı, Subaşı’yı bir yarışmanın kostüm tasarım ekibinde görevlendirdi.

Subaşı ile Ilıcalı bir süre birlikte olduktan sonra kız çocuklarını 2014 yılında dünyaya getirdi. ABD’de doğum yapan Subaşı ile 4. kez baba olan Ilıcalı çocuklarına Melisa ismini verdi. İkili, geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez'de dünyaevine girdi. Takipçi sayısını yaklaşık 3 milyona çıkararak fenomen haline dönüşen Ilıcalı, gezdiği ülkeler ve katıldığı etkinliklerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. 49 yaşındaki Ilılıca, Subaşı’na geçtiğimiz günlerde ise Etiler-Bebek’te bir restoran açtı, işletmeciliğe adım atan Subaşı’nın mekanının açılışına birçok ünlü isim katıldı.