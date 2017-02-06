VE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ...

Dolar fiyatları cuma gününden bugüne 9 kuruş geriledi. Cuma günü en yüksek 3.75 seviyesini gören kur, ABD'den beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra sert gerileyerek haftayı 3.69 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar/TL bugün ise yeni haftaya 3.68 seviyesinden başlarken gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımları ve ABD verilerinin ABD'de hızlı bir faiz artışına işaret etmemesinin ardından dolar/TL Cuma günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, haftanın yeni gününde de kurdaki düşüş devam ediyor.

Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatları; saat 14.11'de bankalararası piyasada 3.6740 seviyesinden işlem gördü.

11 OCAK'TA 4,00 SEVİYESİNİN ÜSTÜNÜ GÖRMÜŞTÜ

Gün içerisinde en düşük 3.9390 seviyesini gören Euro/TL ise saat 14.11 itibari ile 3.9464 seviyesini gördü.

11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çıkan euro, 3 Şubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Şubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

TÜRK LİRASI POZİTİF FİYATLAMA SÜRÜYOR

XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay; "Amerika’da Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 227 bin olarak piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Son bir senede ADP özel sektör istihdam verisi ve tarım dışı istihdam verisi genelde aynı yönde hareket etti. Öte yanda bu iki veri arasındaki farkın aşırıya kaçmadığı görülüyor. Ocak ayı istihdam artışı piyasada iyileşme eğiliminin devam ettiğini gösterirken ücretlerde yüzde 0,1 artış beklentilerin altında kaldı. Öte yanda son dönem açıklanan olumlu ekonomik verilere rağmen, piyasalar için şu anda önemli olan Trump’ın ekonomik politikalarını görmek" dedi.

Toktay analizine şöyle devam etti: "Doların altı büyük para birimi karşısında değerini gösteren Dolar (DXY) Endeksi 02 Şubat seansında 99,233 seviyesine kadar geriledi. İyi ekonomik veriler, büyüme odaklı ekonomik politikalar ve Mart ayında olmasa bile yaklaşan FED faiz artırım beklentisi ile DXY 98,50 endeks seviyesinin altı için zorlanabilir. Avrupa ve Japonya başta olmak üzere diğer gelişmiş ülke Merkez Bankaları’nın kolay para politikalarına devam ediyor olması da dolardaki düşüşü frenliyor.

Ocak ayında başlayan ve gelişen ülke para birimlerini ve piyasalarını bir ölçüde rahatlatan dolar negatif fiyatlama içeride TCMB’ni attığı adımlara da yardımcı oldu. Merkez’in haftalık repo ihalesi açmayarak, gecelik borçlanma limitlerini düşürerek, günlük belirlediği politikalar ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) en son yüzde 10,37 seviyesindeydi. Bankanın TL tarafında sıkılaştırma yönünde attığı adımlardan yavaş da olsa geri adım atması için henüz yeterli sebep bulamıyoruz. Ancak, gelişen ülke piyasaları lehine fiyatlamaların artarak devam etmesi içeride hükümetin teşvik paketleri ile birleşince farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Kısa vadede, Dolar/TL paritesinin 3,68 altına yerleşmesi ile 3,65 ve 3,60 seviyeleri görülebilir. Paritenin tekrar 3,70 direncini zorlaması ve geçmesi durumunda ise 3,72 seviyesini direnç görüyoruz. Euro/TL paritesine gelindiğinde, euro/dolar’ın düşüşüne paralel değer kaybının daha fazla olduğu görülüyor. Euro/dolar paritesinde 1,07 altına hareket Euro/TL’de 3,90 altını daha kolay hale getirirken bir sonraki hedef 3,85 olabilir. Biraz daha orta vadeli bakıldığında, Dolar/TL için 3,65-3,75 bandının Euro/TL için ise 3,90-4,00 bandının kırılma yönü takip edilebilir"

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, "Dolar kurundaki düşüş 27 Ocak tarihindeki Fitch açıklamasından itibaren devam ediyor. Fitch’in ardından belirsizliğin yok olmasıyla rahatlayan TL üzerinde, Fed gibi bir gündeminde ılımlı bir şekilde geride kalması da etkili oldu. Dolar kurundaki düşüşte bir diğer etkili olan faktör, ABD dolarında yeni yılla birlikte başlayan zayıflama gösterilebilir. Ve son olarak TCMB’nin sıkılaştırma politikasını ısrarlı bir şekilde sürdürmesinin de oynaklığın azalmasında büyük etkisi var" dedi.

Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine göre pozitif ayrışmasında ise dolar kurundaki köpük olarak nitelendirdiğimiz son agresif yükselişinde büyük etkisi olduğunu belirten Turşucu, "Dolar kuru bu gelişmelerle birlikte diğer GOÜ para birimleri ile arasında oluşan farkı kapatmaya çalışıyor. Dolar kurunda 3.72 seviyesi için teknik olarak kırılma noktasıydı diyebiliriz. Bu seviyenin altına gerileme ile birlikte dolar kurundaki düşüş ivme kazandı. Son durumda 3.67 seviyesini izliyoruz. Dolar kurunun 3.67 seviyesinin altına gerilemesi durumunda 3.65 seviyesindeki 50-günlük ortalama desteği test edilebilir" söyledi.

Turşucu şunları ekledi: "Buna ilave olarak, dolar kurunun 3.55 seviyesinin de altına yerleşmesi durumunda ise ilerleyen günlerde 3.55 seviyelerine gerileme olasılığından bahsedebiliriz. Buna karşın dolar kurunun 3.67 seviyesinin üzerinde ısrarlı bir şekilde kalması ve altına gerilemede başarısız olması durumunda ise ilerleyen günlerde 3.72 direncine doğru denemeler görülebilir. Tepkinin güçlenmesi ve daha uzun soluklu olması için ise teknik olarak 3.72 seviyesinin üzerine yerleşene dolar kuru gerekli. Şimdilik bu noktada değiliz. Son olarak TÜFE bazlı reel kur endeksinin ocak ayında 88.17 seviyesi ile Ocak 2003 tarihinden bu yana en değersiz seviyesine geldiğini gösteriyor. Aynı şekilde GOÜ bazlı reel efektif kur endeksine göre de Ocak 2003 tarihinden bu yana en değersiz seviyesinde bulunuyor."

DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 625 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 625 milyon dolar verdi. TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 625 milyon dolar teklif geldi.

TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 seviyesinde tuttu.

MERKEZ BANKASI REPO İHALESİ AÇMADI

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 25 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB'nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ AZALDI

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37'ye kadar yükselirken, geçen hafta TL'yi destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

TCMB'nin likidite politikaları ile Ocak ayının ikinci haftasına göre ortalama fonlama maliyetinde 2 puan civarında yükseliş oldu.

TCMB bugün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirlerken, bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

ABD'de Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 175,000 olan beklentilerin oldukça üzerinde 227,000 artmasına rağmen işsizlik yüzde 4.7 olan beklentilere karşın yüzde 4.8'e yükseldi.

Bu durum ise Fed faiz artışlarından Mart ihtimalini azaltırken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde Cuma günü dolara karşı değer kazancı trendi yaratmıştı.