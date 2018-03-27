VEFASIZLIK ÖRNEĞİ!

Lefkoşa’nın ve şehir nostaljisinin en önemli temsilcilerinden Ali Özyamacı (Ali Dayı) 85 yaşında yaşamını yitirdi. Özyamacı dün Lefkoşa’da defnedildi. Sosyal medyada herkes Ali Dayı’nın ölümüne duyduğu üzüntüyü dile getirirken cenazesini sadece 25- 30 kişi kaldırdı

Duygu ALAN

Lefkoşa Arasta Çarşısı’nın sembol isimlerinden 85 yaşındaki görme engelli Ali Özyamacı (Ali Dayı) tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 23 Mart 2018 tarihinde yaşamını kaybetti.

Özyamacı’nın cenazesi dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Vefasızlık örneği

Ailesi ve birkaç seveni dışında Lefkoşalı Ali Dayı’nın vefatını ölümünden 3 gün sonra (dün sabah) öğrendi.

Onlarca kişi Ali Dayı’nın vefatından üzüntü duyduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dile getirirken cenazesine akrabaları ve İngiltere’den gelen kız kardeşi Suzan Ahmet’in yanı sıra 25 – 30 kişi katıldı.

Yaşamı boyunca yalnızdı

Ali Özyamacı, 6 yaşında iken yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile görme yetisini kaybetti. Ali Özyamacı, hiç evlenmedi. Lefkoşa’da Ali dayı diye bilinen Özyamacı, çocuk yaştan başlayarak ölümünden bir hafta öncesine kadar Bandabuliya’da esnaflık yaptı.

Ali Dayı, 22 Mart 2018 tarihinde aniden rahatsızlandı, baygın halde hastaneye kaldırıldı.

Ali Dayı’nın yorgun vücudu dayanamadı, 23 Mart 2018 tarihinde tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 23 Mart 2018 tarihinde yaşamını kaybetti.

Anne ve babasını çok uzun yıllar önce kaybeden Ali Dayı’nın ağabeyi de uzun yıllar önce yaşamını yitirdi, kız kardeşi Suzan Ahmet ise 57 yıl önce göç ettiği Londra’da yaşamını sürdürüyor.

Ali Dayı, görme engelli olmasına rağmen genç yaştan beri Surlariçi’ndeki evinde bir başına yaşıyordu.

Havadis