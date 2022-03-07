Vekiller, UBP tarafından Meclis Başkanlığı için önerilen Zorlu Töre’yi oyluyor

Cumhuriyet Meclisi toplandı. Meclis Başkanı seçimi için kapalı oylama yapılıyor.

Başkanlık seçiminde tek aday Ulusal Birlik Partisi’nde Meclis Başkan adayı Zorlu Töre için oylama yapılıyor

Töre’nin Meclis Başkanı seçilebilmesi için 26 vekilden onay alması gerekiyor. Meclis iç Tüzüğü’ne göre; Meclis Başkanı adayı olan kişinin 26 sayısına ulaşamaması halinde seçim ertelenecek.

Meclis’in bugünkü oturumuna, babası vefat eden Olgun Amcaoğlu mazaretli olduğu için katılamadı.

Meclis Başkanı UBP, Meclis Başkan Yardımcısı ise CTP’den olacak.

BRTK