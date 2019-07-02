Velayeti kaybetti, sinir krizi geçirdi!

Yağmur Sarnıç ile boşanma aşamasında olan eski milli futbolcu Emre Aşık, açtığı dava sonucu üç çocuğunun velayetini aldı.

Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan eski futbolcu, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme, çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.

Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar, anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.