“VELESBİTİNİ AL DA GEL”
3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün sona eriyor.
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenelenen 3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda bugün “Velesbitini al da gel” sloganıyla Telsim Halk Sürüşü yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da halk sürüşüne katılıyor.
Bugün ayrıca saat 12:00, 3’üncü Uluslararası Bisiklet Turu/ 3. Etap yarışı, Lefkoşa Kriteryum Etabı yapılacak.
3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu saat14:00 Ödül Töreni ve Kapanış ile sona erecek.
Dün gerçekleştirilen bölümünde ise Çatalköy’den startı verilen 3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ikinci
Günün galibi Torku Şeker Spor takımından yarışan Türkiye Şampiyon Onur Balkan oldu.
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenelenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu ikinci günü Çatalköy’den start aldı.
Çatalköy’den start alan yarışta 93 sporcu, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa güzergahını izleyerek kıyasıya mücadele etmişti.
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