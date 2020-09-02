‘Veliler uzaktan eğitimin başarıyla yürütüleceğine inanmıyor’

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), velilerin büyük bölümünün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın uzaktan eğitimi başarıyla yürütemeyeceği görüşünü taşıdığını belirtti.

Sendika, 2 bin 453 velinin katılımıyla internet üzerinden yaptığı anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

KTOEÖS, velilerin ülkeye girişlerde karantina uygulamasına geçilmesini ve okulların sağlıklı ve güvenli olarak tam açılmasını istediğini; bakanlığın Covid-19 sürecinde okulların açılmasına yönelik önlem ve tedbirlerin kesinlikle alınmadığı görüşünü ifade ettiğini bildirdi.

KTOEÖS’ün açıklamasına göre, velilerin, sağlık, uzaktan eğitim ve öğrencilerin hazırbulunuşluğu konularında ciddi endişeleri var.

Bu şartlarda çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler yarıya yakın. Veliler, okullar açılacaksa çocuklara haftada bir PCR testi yapılması gerektiğini düşünüyor.

Çoğunluk uzaktan eğitimden yana. 3 gün okulda 2 gün evde şeklindeki eğitim anlayışı veliler tarafından kabul görmedi.

Ankette Eğitim Bakanlığı’ndan, okul idaresinden ve öğretmenlerden beklentiler de dile getirildi.

Okulların altyapısını salgına hazır hale getirilmesi, sağlık ve güvenlikle ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının dikkat edilmesi beklentiler arasında.

KTOEÖS’ün açıklamasına göre, velilerin sağlık sisteminin COVİD-19’a yönelik önlemleri, Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki tedbirleri, Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitimi başarılı şekilde yürüteceğine dair de endişeleri söz konusu.