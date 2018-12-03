VENEDİK DEĞİL GİRNE!

İki saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağmur “turizm başkenti” Girne’yi felç etti.

Yollara adeta nehre döndü. Yetersiz alt yapı çökünce çok sayıda ev e işyerini su bastı

YOLLAR NEHİR OLDU

Girne dün saat 16.00 ile 18.00 arasında yağan yağmura teslim oldu. Nehre dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle Girne çarşıda ve Karaoğlanoğlu’nda çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

VATANDAŞ ÇARESİZ

Yetersiz altyapı nedeniyle kanalizasyonların taştığı görülürken, özellikle zemin katlardaki çok sayıda ev ve işyerinde zor anlar yaşandı. Vatandaşlar suları tahliye etmek saatlerce ter döktü

Girne’yi sel aldı

Girne’de dün akşam üzeri yağan sağanak yağmur kenti felç etti. Sağanak neticesinde Karaoğlanoğlu ve Alsancak’ta bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sağanak yağış etkisini 16.00 ile 18.00 saatleri arasında oldukça şiddetli gösterdi. Yolların adeta nehere döndüğü ilçede çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar iki saat boyunca bulundukları mekanda mahsur kaldı. Altyapının çöktüğü kentte, zemin bodrum katlardaki ev ve işyerlerini su bastı.