VENEDİK'İ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Ülke genelindeki şiddetli yağış dün de etkili oldu. Birçok yol belli sürelerde trafiğe kapatılırken, ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ülke genelindeki şiddetli yağış dün de etkili oldu. Başkent Lefkoşa ve Girne Bölgeleri başta olmak üzere ülke geneli aşırı yağış nedeniyle felç oldu. Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Ortaköy ile hastane çemberi arasında kalan yol sular altında kaldı. Lefkoşa Mağusa gidiş yolu trafiğe kapatıldı. Her iki yol da bir süre trafik akışına durduruldu. Her şiddetli yağışta olduğu gibi Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde birçok iş yerini su bastı.

Dolu Girne’de kaosa neden oldu

Devam eden sağanak yağmur ve zaman zaman etkili olan dolu yağışı nedeniyle Girne’de de birçok ev ve işyerini su bastığı bildirildi.Aslanköy- Paşaköy Anayolu ile Taşpınar - Güzelyurt Anayolu trafiğe kapatıldı. Bir evin bahçesine düşen ağaç ise korkuttu.

Girne Dağyolu’nda buzlanma meydana geldi, çamur yol içine aktı

Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana geldi.Polis yaptığı açıklamada, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını, trafik kontrolünün sağlandığı kaydetti. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, polis, Girne - Değirmenlik anayolunun (Dağyolu) zirve kısmındaki yolda buzlanma meydana geldiğini bildirdi.Polis, mecbur kalınmadıkça bu yolun kullanılmamasını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerindeki dere taştı

Bu arada, Yılmazköy - Çamlıbel anayolu üzerindeki dere taştı.

Derenin taşması sonucu suların yolun üzerinden aktığını belirten polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Güzelyurt’ta kerpiç bina çöktü

Öte yandan, Guzelyurt, Çakırlar Sokak'ta bulunan kerpiç bina iki aracın üzerine çöktü. Can kayıbı olamazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Okullar bugün tatil

Aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullar dün saat 12.00’den itibaren ve bugün tatil edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis müdürü Hüseyin Çete, trafik akışının daha kolay sağlanması için hükümetten idari izin talep etti.

Başbakanlık, kötü hava şartlarından dolayı kamuda dün yarım günlük idari izin verdi. Olumsuz hava koşullarını değerlendiren hükümet adına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Vekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, hükümet olarak aldıkları karar doğrultusunda olumsuz hava koşullarının bugün de etkili olacak olmasından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini söyledi.