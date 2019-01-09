Verem Propaganda Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık, verem hastalığının dünya genelinde hala önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Tüberküloz (Verem), halen dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri Verem Savaşına özel bir önem vermiş, başarılı bir verem savaşı programı yürütmektedir. Her ilimizde en az bir verem savaşı dispanseri hastalara ücretsiz hizmet vermektedir. Tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Hastaların sosyal statülerini kaybetmeden, ekonomik sıkıntı yaşamadan, tedavilerini başarıyla tamamlamaları için psikolojik ve ekonomik destek de sağlanmalıdır.

Verem Propaganda Haftası nedeniyle Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık, toplum sağlığı açısından önemli olan bu hastalık ile ilgili halkımızı bilgilendirme amaçlı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Babalık, “Tüberküloz (Verem), halen dünyadaki ilk 10 ölüm sebebinden biri olarak en fazla ölüme sebep olan enfeksiyon hastalığıdır. 2017 yılında 1,6 milyon kişi bu sebeple ölmüştür. Ölümlerin %95'i hastalık sıklığıyla benzer biçimde, düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. 21. yüzyılda milyonlarca insanın bu önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalıktan hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez.” diyerek hastalığın ölümle sonuçlanabilmesine karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına dikkat çekti.

Doç. Dr. Babalık ayrıca “Dünya genelinde her yıl 10 milyon yeni hastanın ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu hastaların ancak %64'ünün raporlandığı, %36'sının ise kayıtlarda yer almadığı bilinmektedir. Hastalara tanı konulamamasının en önemli nedenleri, özellikle Afrika ve Asya'da, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve ekonomik sorunlardır.” dedi. Dünyada tüberküloz kontrolü ile ilgili en son politika olan Tüberkülozu Bitirme (END TB) Stratejisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Babalık, şunları söyledi:

“Bu stratejiye göre, 2035 yılına gelindiğinde yeni hasta ortaya çıkma sıklığında %90 azalma, ölümlerde %95 azalma ve Tüberkülozdan etkilenmiş ev halkının bu hastalığa bağlı yıkıcı maliyetlerle karşılaşma yüzdesi %0 olarak hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için bütün hastaların tedavisinin yanında özellikle latent (gizli) tüberküloz enfeksiyonu kontrolü, riskli gruplar, yabancı uyruklu/göçmen hastalar, dirençli hasta ve temaslılarının yakından takibi ve politik kararlılık gereklidir.”