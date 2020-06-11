Vergi-Sen Girne’deki Motorlu Araçlar Birimi’nde süresiz grevde
Vergi-Sen Girne’deki Motorlu Araçlar Birimi’nde süresiz grevde
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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev yapıyor.
Sendika Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde saat 09.30’da basın açıklaması yapacak.
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