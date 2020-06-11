VERGİ-SEN, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde süresiz grev başlattı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası VERGİ-SEN bu günden itibaren Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde yeterli personelin olmaması sebebiyle süresiz grev başlattı.

Grevle ilgili olarak bugün sabah saatlerinde , Motorlu Araçlar Birimi Girne Şubesi’nde basın açıklaması yapıldı.

Vergi Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, personel eksikliği sorunu nedeniyle süresiz grev başlatma kararı aldıklarını belirterek, bu soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını diledi.

Basın açıklamasını okuyan Vergi Sen yönetim kurulu üyesi Feride Örün,Trafik dairesine bağlı Motorlu araçlar birimleri tüm şubeleri çok yoğun olarak çalıştığını belirterek, Gelir ve Vergi Dairesi, Girne şubesinin bünyesinde bulunan Motorlu Ataçlar biriminde de her sabah vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı kuyruklar oluştuğunu ve bu birimde çalışan memurlar sınırlı mesai saatleri içinde işleri bitirmek için performans üstü çalıştığına dikkat çekti.

Her geçen gün büyüyen Girne bölgesinde, personel eksikliği nedeniyle yapılan grevler sonucu, 24 Eylül 2019 tarihinde Girne şubesi Motorlu Araçlar birimine 2 personel gönderildiğini anımsatan Örün, personel sayısı 3 e yükseltilmesine rağmen vatandaşın mevcut talebine zar zor karşılık verilirken , 01 Ocak 2020 tarihinde araç devir işlemlerinin de şubelerde yapılmaya başlanması ile zorluk üzerine zorluk eklendiğini kaydetti.

Son 3 günde kalan 2 memurun, toplam 85 devir işlemi yaptığını kaydeden Örün, bu işlemler uzun sürmesi nedeniyle,diğer işlemler için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını belirtti..

Trafik Dairesine ait ehliyetler biriminde de Vergi Dairesinin memurları çalıştığını kaydeden Örün, Girne Vergi Dairesi Trafik Dairesine memur vererek işlerin aksamamasını sağlandığını ancak, gelinen noktada vergi dairesinin de yoğunluğu nedeniyle başka bir daireye bağlı birimlere şu an takviye yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Online sisteme geçilmesi iş yükünü azaltmadığını vurgulayan Örün, gönderilen 2 personelden 1inin görev süresinin uzatılmaması nedeniyle söz konusu personelin 8 Haziranda eski görev yerine döndüğünü söyledi.

Şu an birimde, 2 personel kaldığını ifade eden Örün, Trafik Dairesi ve Maliye bakanlığındaki yetkililerin sorunu bilmesine rağmen, sorunu çözme yönünde hiçbir icraat yapılmadığını vurguladı.

Bahse konu birime ivedi şekilde personel gelmemesi durumda bugün başlatılan süresiz grevin devam edeceğinin altını çizen Örün, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini umut ettiklerini kaydetti