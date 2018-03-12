VERGİLER ÇOK AĞIR!

2016’da 2 bin 643 olan yeni araç satışları 2 bin 335’e düştü

Raif DOĞRU

Sıfır kilometre araç satışlarında dikkat çekici bir azalmanın olduğu görülüyor. Diyalog’un elde ettiği istatistik bilgilere göre; 2016’da toplam 2 bin 643 adet yeni araç satılırken, bu rakam 2017’de 2 bin 335’e düştü.

Oto galerileri, yeni araç satışlarındaki düşüşün ekonomik krizden kaynaklandığını söylemekle birlikte, satılan her 5 araçtan birinin Mercedes olması dikkat çekti. Mercedes satışı 2017’de 568 olurken, bunu 482 ile Ford, 243 ile BMW, 205 ile Opel ve 153 ile Volkswagen izledi.

Geçtiğimiz yıl içinde 91 adet Landrover satılırken, 45 adet de Jeep satışı oldu.

Satışlarda liderliğini koruyan Mercedes’in 2016’daki toplam satışı 740 iken geçtiğimiz yıl 568’e, BMW satışlarının ise 263’ten 243’e düştüğü belirtildi.

Güneyden çok pahalıyız

Diyalog muhabirine konuşan galericiler, KKTC’de vergilerin Güney Kıbrıs’a oranla çok yüksek olduğunu belirtirken, yeni hükümetin bu konuda önlem almasını istedi.

“KKTC’de 18 bin Euro’ya satılan bir araba, güneyde 12 bin Euro’dur” diyen bir galerici, bunun vergilerden kaynaklandığını söyledi.

Ülkede araç sayısının fazla olması nedeniyle gümrük vergilerinin yüksek tutulması nın yanlış bir siyaset olduğuna dikkat çeken galericiler, gerek yeni, gerekse ikinci el araba satışlarında ezici bir çoğunluğun banka kredisi olduğunu kaydetti.

Diyalog