VERİLEN SÖZLER TUTULMADI!

Devlet Tiyatrolarının Yenişehir’deki binası bundan tam 19 yıl önce, saat 16.00’da başlayıp 16.30’a kadar süren bir yangın sonucu küle döndü.

Binada ne var ne yok hepsi kül oldu

Bina içinde yer alan sahne ve oyunlarda kullanılan aksesuarlardan kıyafetlere tiyatroya ait ne varsa yok olup gitti.

Sözler hep havada kaldı

Bugün 19’uncu yılına giren acı olay sonrası birçok başbakan, ilgili bakan hatta bazı Cumhurbaşkanları bile Devlet Tiyatrolarına yeni ve çağdaş bir binanın sözünü vermelerine rağmen, zaman içinde bu vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi.

Devletin tiyatrosu göçebe oldu

Devletin tiyatrosu ve sanatçıları ise 19 yıldan beri oyunlarını hep başka mekanlarda sahnelemek zorunda kaldı. Bu arada, Devlet Tiyatroları sanatçıları 19 yıllık süre zarfında tüm olanaksızlıklara rağmen 50 civarında oyun sahnelemeyi başardı.

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