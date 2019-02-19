"VERİMLİ BİR DİYALOG OLDU"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün gerçekleştirdikleri olağanüstü meclis birleşiminin verimli ve yararlı bir toplantı olduğunu söyledi.

Akıncı, 26 Şubat’taki görüşmede Rum Lider Anastasiadis’in fikirlerini dinleyeceğini belirterek, “Anastasiadis’in son söylemindeki Desenteralize Federasyon tanımını dinleyeylim görelim. Başka fikirleri varsa onları da dinleyelim. Biz herhangi birşeye kapıları kapatmış değiliz. Yeter ki görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, BM çatısı yoluyla, bir çıkış yolu bulalım. Bu topraklara barış ve huzur gelsin. Tüm taraflar bundan yarar sağlasın.”dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, çağrısıyla bugün gerçekleştirilen olağanüstü Meclis birleşimi tamamlandı.

Akıncı bilgilendirme toplantılarısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Akıncı, toplantının yoğun katılımlı bir şekilde ve özel gündemle gerçekleştiğini söyledi. Akıncı, “Yaşanan süreci anlattım.”dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasids’le gerçekleştireceği görüşme öncesinde görüşlerini sunduğunu belirterek, daha sonra ise sırasıyla 6 parti lideri ve milletvekillerinin ayrı ayrı görüşlerini kendisine aktardığını kaydetti.

Akıncı, “Fikirleri dinledim, eleştirilerini aldım ve cevapladım.” Diye konuştu.

Mustafa Akıncı, toplantının, çok sağlıklı ve yararlı bir diayalog çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a teşekkür etti.

Crans Montana’dan bu yana 1 bucuk yıla yakın bir süre geçtiğini belirten

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Geçici Kıbrıs Özel

Danışmanı Lute’un atanması sonrasında yaşanan süreçte, meclisi gerçekten

toplama ihtiyacı doğmadığı için toplamadıklarını ifade etti.

Lute’un şu anda yürüttüğü çalışmanın ne sonuç vereceğini kestirmenin mümkün olmadığını ifade ederek, yapılanın Referans kavramları çalışması olduğunu belirtti.

Akıncı, bunun bir başlangıç noktası oluşuturabilir mi? Taraflar bu konuda aynı noktaya gelebilir mi? bunlar ortaya çıktıktan sonra meclisle mutlaka yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Akıncı toplantının verimli bir diyalog olduğunu yineleyerek, bugünkü toplantının oldukça yararlı olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı gazetecilerden gelen bir soru üzerine, müzakereler konusunda kendisinin reddettiği birşey olmadığını belirterek, uluslararası konjenktürden ve Birleşmiş Milletler çerçevesinden bahsettiğini kaydetti.

Akıncı, “Çünkü hemen herkes kabul ediyor ki, müzakere ile bir sonuç elde edilecek. Ve bu müzakerelerin de BM çatısı altında olacağını söylüyor herkes. Yani burada benim reddimle alakalı bir durum yok. Dünya gerçekleriyle alakalı bir durum var” diye konuştu.

“Farklı modeller var ama Akıncı bunları reddettiği için bunlar gerçekleşmiyor” gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Şubat’taki görüşmede ise Anastasiadis’in fikirlereini dinleyeceğini kaydetti.

Akıncı, “Anastasiadis’in son söylemi nedir? Desenteralize Federasyon. Tamam onu dinleyeylim görelim. Başka fikirleri varsa onları da dinleyelim görelim. Biz herhangi birşeye kapıları kapatmış değiliz. Yeter ki görüşme yoluyla, müzakere yoluyla, BM çatısı yoluyla, bir çıkış yolu bulalım. Bu topraklara barış ve huzur gelsin. Tüm taraflar bundan yarar sağlasın. Bu bölgedeki bu tansyon ve gerilimi giderelim. Gerilim herkese kaybettirir. Savaşları da gördü bu toplum. Kana doyduk yeterince diye düşünüyorum. Barışı huzuru arayalım. Ben bunu yapmaya çalışıyorum”diye konuştu.