VEZİR PARMAĞI

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular : Mahsun Kırmızıgül , Peker Açıkalın , Ali Sürmeli , Selim Bayraktar , Orçun Kaptan

Senaryo : Mahsun Kırmızıgül

Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül , Murat Tokat

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Film Özeti

Aralarında Diyarbakırlı Hamdullah'ın (Mahsun Kırmızıgül) da bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden gelmiş, farklı kültürlerde yetişmiş 5 hamal, savaşa katılacakları söylenerek pazardan seçilir. Ancak gerçek öyle değildir, bu hamalların savaşta eşini, babasını veya çocuğunu kaybetmiş 31 kadınla evlendirilmesi planlanmaktadır.

Vezir Parmağı filminin çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri ve Aksaray gibi Türkiye'nin değişik şehir ve bölgelerinde gerçekleştirildi.