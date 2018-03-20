Veznede 307 bin TL eksik var

İbrahim FEVZİOĞLU

Çalışma Dairesi’nin geçen yılın ekim ayı sonuna kadarki on aylık sürede yaptığı 2 bin 339 işyeri teftişinde, İş Yasası’na aykırılıklardan dolayı kestiği 787 bin 572 TL’lik cezanın yüzde 62’lik kısmını tahsil edebildiği ortaya çıktı.

Çalışma Dairesi’nin düzenli olarak yayımladığı aylık faaliyet raporlarından derlediğimiz verilere göre 2017’deki denetimlerde yazılan cezanın 480 bin 758 TL 39 kuruşu dairenin veznesine yatırıldı. 306 bin 813 TL’lik ceza ise ekim ayı itibarıyla tahsil edilemedi.

Ekim 2017’yi kapsayan faaliyet raporuna göre, geçen yıl kesilen cezaların yüzde 51’ine denk gelen 398 bin 818 TL’si çalışma izinsiz işçi (kaçak işçi) bulundurmaktan, 26 bin 301 TL’si iş kazası geç bildiriminden, 362 bin 452 TL 50 kuruş’u da İş Yasası’na aykırı diğer hususlardan kaynaklandı.

Denetimler Lefkoşa’da yoğunlaştı

Bu arada, 2017’nin ekim ayı sonuna kadar yapılan toplam 2 bin 339 denetimin 913’ü Lefkoşa, 756’sı Gazimağusa, 464’ü Girne ve 206’sı da Güzelyurt bölgesinde yapıldı.

Denetimlerin 105’i fabrika ve inşaat alanları dışında kalan “Diğer işyerleri” oluştururken, 2 bin 339’u da “Özel nitelikli teftişler” idi.

Bunların ise 499’unu kaçak işçi, 390’ini şikâyet takibi, 568’ini şikâyet, 131’ini iş kazası ve 646’sını da diğer nedenler oluşturdu.

Çalışanların sadece yüzde 27’si KKTC’li

Öte yandan, yapılan Genel Teftiş ve Kaçak İşçi Denetimlerinde ortaya çıkan ilginç bir bulguya göre kontrol edilen işyerlerindeki 1554 çalışanın 815’i (yüzde 51) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. Geriye kalan 739 çalışanın 415’i KKTC uyruklu, 324’sı da üçüncü ülke uyruklu.

Denetimi yapılan yerlerdeki kaçak çalışanların toplamı yüzde 14 olması ile birlikte,bunun yine yüzde 14’ü TC uyruklu ve yaklaşık 7’de 1’i ise üçüncü ülke uyruklu çalışanlar oluşturmaktadır.

Kıbrıs