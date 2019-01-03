VİCDANİ RET DAVASI BUGÜN YENİDEN GÖRÜŞÜLÜYOR

Vicdani ret davası bugün yeniden görüşülüyor.

Askeri Mahkemede görüşülecek dava saat 13.00’te başlayacak.Sol Hareket, tüm vicdani retçilerin dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, tüm emek, demokrasi ve barış güçlerini bugün Askeri Mahkemede görülecek vicdani ret davasına katılmaya ve dayanışma ile mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Sol Hareket yazılı açıklamasında, davası görülecek Halil Karapaşaoğlu ve tüm vicdani retçiler ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, Halil Karapaşaoğlu’na destek belirtildi ve vicdani reddin en temel insan hakkı olduğu, bu hakkın yasalaşmasını talep ettikleri vurgulandı.

Yeni Kıbrıs Partisi de, Halil Karapaşaoğlu’na destek verip, vicdani rettin hak olduğunu kaydetti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Vicdani Ret’in bir insan hakkı olduğunu belirtti.