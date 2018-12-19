"VİCDANİ RET HAKTIR"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), şiddet kullanmayı reddeden bireylerin yargılanmasının kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Orduların yürüttüğü savaşları ve silahları reddetmek insani bir haktır. Zorunlu askerlik, bir insan hakkı ihlalidir” görüşünü belirtti.

Basın-Sen, bu görüş çerçevesinde “Vicdani Ret” talebi nedeniyle yargılanacak olan Halil Karapaşaoğlu’nun yanında olduğunu belirterek, 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 13.00’te Askeri Mahkeme’de davası görülecek Halil Karapaşaoğlu’na destek belirtti.

“Vicdani ret haktır” diyen Basın-Sen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 13 yaşında bir çocuğun tarlalarda askeri mühimmata temas ederek hayatını kaybetmesini de eleştirdi.

Kıbrıs da dahil olmak üzere dünyanın her köşesinde savaşlar ve insanların sürgünü devam ederken, şiddet kullanmayı reddeden bireylerin yargılanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Basın-Sen, zorunlu askerliğin bir insan hakkı ihlali olduğunu kaydetti.

“Seçim manifestolarında vicdani ret hakkını eklemeyi ihmal etmeyen hükümet ortaklarının, üç maymunu oynaması anlaşılabilir bir durum değildir” görüşüne yer veren sendika, hükümeti eleştirdi.