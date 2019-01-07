VİCDANİ RET YASA TASARISI BUGÜN MECLİS'TE
Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Meclis’te..
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Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Meclis’te..
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gündeminde ilk sıralara tırmanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 25 Aralık 2018’deki son toplantısının ardından yarın 2019 yılının ilk toplantısını yapacak.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı da bugün Genel Kurul’un gündeminde olacak.
Başbakan Tufan Erhürman, imzaların atıldığını, tasarının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını açıklamıştı.
Etiketler : Vicdani Ret Yasa Tasarısı, Meclis
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