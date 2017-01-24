'VİCDANIM RAHAT DEĞİL!'

Evrak sahtelediği için hüküm giyen muhasebeci, cezaevinden tahliye olduktan 2 gün sonra polise giderek, “Vicdanım rahat değil” dedi ve 2012’de işlediği benzer bir suçu itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

Levent Eryılmaz isimli muhasebeci, evrak sahteleme ve sahte evrakı tedavüle sürmek suçundan hapis yatıp çıktıktan 2 gün sonra polise giderek işlediği bir başka suçu itiraf etti.

İddiasına göre Eryılmaz, 2012 yılı içerisinde, Mormenekşe’de faaliyet gösteren Cemil İlbaş’a ait “Modex Mobilya” isimli iş yerinde, çalışmadığı halde 4 kişiyi ilgili iş yerinde çalışırmış gibi gösterdi.

Çalışanlar adına sahte evrak düzenlediğini ve konu evrakı Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğü itirafında bulunan Eryılmaz, polis tarafından gözaltına alınarak dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Eryılmaz, vicdanının rahat olmadığı için polise giderek ifade verdiğini söyledi.

Sahte kayıt temin etti

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, 2012 yılında, Cemil İlbaş tarafından “Modex Mobilya” isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhyiyat Sandığı işlemleri için yetkilendirilen zanlı Levent Eryılmaz’ın, konu işyerinde çalışmadığı halde 4 kişiyi çalışır gibi göstererek ilgili evraklar düzenlediğini ve konu evrakları Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini söyledi.

Zanlı aleyhinde yürütlen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Türe, mahkemenin uygun göreceği teminat şartları ile zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasını talep etti.

Cezaevinden çıktım teslim oldum

Yargıç Hazal Hacımulla’nın söz vermesi üzerine kendini savunan zanlı Levent Eryılmaz, “Cuma günü Merkezi Cezaevi’nden tahliye oldum ve vicdanen rahatsız olduğum için polise kendi isteğimde gittim olayı anlattım. Cezaevinden yeni çıktığım için nakdi teminatı ödeyecek durumum yok” şeklinde konuştu.

5 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadet ve beyanı değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin lehinde 70’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

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